Leone marino sorprende i bagnanti su una spiaggia di Rio

Un leone marino, tipico animale antartico, ha sorpreso i bagnanti quando è stato visto approdare dall'oceano sulla spiaggia di Ipanema, a Rio de Janeiro. Per salvare l'animale è stato chiamato il Gruppo di soccorso marittimo dei Vigili del fuoco. Il mammifero è stato identificato come un giovane maschio, senza ferite apparenti, ma solo visibilmente spossato. Secondo gli esperti, è arrivato nella metropoli brasiliana attraverso una corrente marina proveniente dall'Antartide, a causa dei cambiamenti climatici.

"Si tratta di un animale che non è così comune in questo periodo dell'anno a Rio de Janeiro, essendo più comune in pieno anno, con le correnti marine antartiche", ha spiegato il biologo Izar Aximof. "È fondamentale che gli enti pubblici monitorino la situazione e che la popolazione mantenga le distanze", ha aggiunto lo studioso.



