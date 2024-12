Il Messico tra i leader nell'emissione di bond sostenibili

Il Messico è tra i paesi leader nell'emissione di obbligazioni sostenibili, strumenti di debito emessi da soggetti pubblici o privati con l'obiettivo di finanziare progetti che contribuiscono sia a obiettivi ambientali, sia a quelli sociali, ha indicato The Climate Bond Initiative (Cbi), organizzazione internazionale senza scopo di lucro che opera in questo settore.

A differenza dei Green Bonds, che sono destinati esclusivamente a progetti ambientali, le obbligazioni sostenibili possono finanziare una gamma più ampia di iniziative, inclusi progetti che mirano a migliorare l'istruzione, la sanità, l'uguaglianza di genere, il lavoro dignitoso e le condizioni economiche.

In uno studio, Cbi ha evidenziato che lo scorso anno le obbligazioni sostenibili in Messico hanno contribuito al mercato con 11,2 miliardi di dollari, ovvero l'11% del volume globale.

Citato dal quotidiano El Economista, Javier Perochena, responsabile della finanza sostenibile del Banco Santander, ha riferito che nel 2024 il Messico si è distinto anche come l'economia con la più alta percentuale di strumenti di questo tipo: il 38% del totale collocato.



