Il Fmi conferma la richiesta dell'Argentina di un nuovo credito

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha confermato l'avvio formale di un negoziato con il governo argentino di Javier Milei per un nuovo programma di finanziamento una volta conclusa la restituzione del credito di 45 miliardi di dollari concesso nel 2018.

"Le autorità argentine hanno espresso formalmente il loro interesse ad accedere ad un nuovo programma di finanziamento e i negoziati sono in corso", ha affermato oggi la portavoce dell'organismo di credito multilaterale, Julie Kozack sottolineando che "l'attuale programma Extended Fund Facility (Eff) conclude alla fine di quest'anno".

Kozack ha nuovamente elogiato i risultati del programma di riordinamento macroeconomico portato avanti dal governo Milei definendoli "impressionanti" e sottolineando in particolare "la riduzione dell'inflazione, l'avanzo fiscale e il miglioramento delle riserve".

Ieri lo stesso presidente argentino Milei aveva affermato che uno degli obiettivi del suo governo era quello di accedere ad un nuovo finanziamento del Fmi anche contando con il sostegno del futuro governo Usa di Donald Trump. Sulla stessa linea il ministro dell'Economia argentino, Luis Caputo, ha incluso l'accordo con l'Fmi tra le condizioni "necessarie" per l'eliminazione delle attuali restrizioni dell'accesso al mercato dei cambi, il cosiddetto 'cepo'.



