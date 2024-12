Brasile non invia membri del governo all'insediamento di Maduro

Il Brasile non invierà nessun rappresentante di alto rango de governo (come il ministro degli Esteri, Mauro Vieira, o il consigliere speciale per le Questioni internazionali, Celso Amorim) alla cerimonia di insediamento del presidente venezuelano Nicolás Maduro, previsto per il 10 gennaio a Caracas. Secondo fonti diplomatiche, il presidente Luiz Inacio Lula da Silva sarà rappresentato appena dall'ambasciatrice brasiliana in Venezuela, Gilvânia Maria de Oliveira.

I rapporti tra Lula e Maduro si sono deteriorati dopo le elezioni del 28 luglio in Venezuela, nelle quali il leader chavista si è dichiarato rieletto per un terzo mandato, nonostante le denunce di brogli dell'opposizione e la mancata divulgazione dei verbali integrali degli scrutini. La leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha chiesto a Lula di riconoscere il suo candidato, Edmundo González Urrutia come presidente eletto del Venezuela. A sua volta Lula ha dichiarato di essere deluso da Maduro e, ad oggi, non ha riconosciuto formalmente la sua vittoria. Il governo brasiliano, tuttavia, ha cercato il dialogo con Messico e Colombia per mediare le tensioni tra Maduro e l'opposizione venezuelana.





