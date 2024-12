Brasile, Banca centrale esclude speculazione contro il real

La Banca Centrale del Brasile ha escluso che ci sia un "attacco speculativo coordinato" contro il real dopo che nelle ultime settimane la divisa nazionale ha perso quasi il 9% in relazione con il dollaro e accumula una svalutazione di quasi il 20% dall'inizio dell'anno.

"L'idea di un attacco speculativo coordinato non descrive adeguatamente il movimento che osserviamo attualmente" ha dichiarato in una conferenza stampa il direttore della Bcb, Gabriel Galípolo, futuro presidente dell'istituzione monetaria a partire dal primo gennaio.

Secondo Galípolo il movimento osservato nelle ultime settimane è in parte dovuto alla preoccupazione degli investitori per la situazione fiscale del paese e alle pressioni generate da uno scenario internazionale incerto.

Il funzionario ha osservato tuttavia che sebbene "un deflusso di dollari dal sistema è normale alla fine dell'anno", quello che si sta registrando attualmente rappresenta un "livello molto più alto e atipico".

Secondo dati della Banca Centrale, solo nelle prime due settimane di dicembre sono fuoriusciti dal sistema finanziario locale circa 9 miliardi di dollari, un volume che ha messo sotto pressione il mercato dei cambi e ha portato il real ai minimi storici rispetto alla valuta statunitense.

Insieme all'economista Roberto Campos Neto, che sostituirà alla presidenza della Banca Centrale, Galípolo ha assicurato che l'istituzione monetaria proseguirà "finché lo riterrà necessario", gli interventi sul mercato dei cambi dopo l'iniezione di circa 12 miliardi di dollari negli ultimi dieci giorni e l'incremento del Tasso ufficiale di sconto portato al 12,25%.

Galípolo ha quindi valutato positivamente "lo sforzo" del governo di Luiz Inacio Lula da Silva di contenere la spesa pubblica e il deficit fiscale attorno al 10% del Pil e che il pacchetto di aggiustamenti presentato dal governo in Parlamento, la cui approvazione è attesa per questa settimana, va "nella giusta direzione".



