Brasile, approvato progetto che vieta i cellulari nelle scuole

Il Senato del Brasile ha approvato il progetto che limita l'uso dei cellulari nelle scuole pubbliche e private di tutto il Paese. Il testo, prima di diventare legge, avrà bisogno della ratifica del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La normativa, secondo la proposta, si applicherà all'istruzione di base, che comprende la scuola materna, elementare e superiore.

Il testo vieta l'uso degli smartphone durante le lezioni, ma anche durante la ricreazione o nelle pause tra un'ora e l'altra.

Il testo approvato dal Senato consente agli studenti delle scuole di base di portare con sé i cellulari, ma stabilisce che l'uso sarà possibile solo in casi eccezionali, come situazioni di pericolo, necessità o forza maggiore.

Proposte simili sono state approvate in diversi stati del Brasile. A San Paolo, ad esempio, i cellulari dovranno essere custoditi in modo tale che gli studenti non possano accedervi e il loro utilizzo sarà vietato per tutto il periodo in cui lo studente è a scuola, comprese le pause tra le lezioni, la ricreazione e le attività extrascolastiche. Il governo si aspetta che la misura entri in vigore dal prossimo anno scolastico.



