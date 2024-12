Argentina: le forze armate difenderanno obiettivi strategici

Il presidente dell'Argentina Javier Milei ha autorizzato il dispiegamento delle forze armate per proteggere "obiettivi strategici" contro eventuali minacce del terrorismo internazionale, della criminalità organizzata o di attori interni in situazioni di agitazione.

Il decreto, firmato anche dai ministeri della Difesa e della Sicureza, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.

La misura affida all'esecutivo la definizione di quali strutture o beni dovranno essere protetti di fronte ai rischi potenziali di compromettere la sovranità dello Stato. Impianti nucleari, centrali elettriche, dighe, radar e strutture di sicurezza nazionale saranno incluse nella lista.

La legislazione attuale già riconosce la possibilità di invio dell'esercito a protezione delle infrastrutture, tuttavia il decreto concede sia al presidente che al capo di gabinetto il potere di definire quale sia un "obiettivo strategico".

Il documento definisce inoltre che "le minacce e gli attacchi possono provenire da forze statali, organizzazioni o attori parastatali o criminali di origine transfrontaliera o nazionale, durante periodi di pace, guerra o conflitto armato e in situazioni di agitazione interna". In precedenza la norma riconosceva solo le minacce provenienti da Paesi stranieri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA