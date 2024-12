Colombia: la sinistra si unisce in un unico movimento politico

I principali partiti di sinistra e progressisti della Colombia hanno concordato di costituirsi in un unico movimento, il "Patto Storico", che è il nome della coalizione di movimenti politici che ha portato Gustavo Petro alla presidenza del Paese sudamericano.

In totale, cinque partiti, il partito Colombia Umana, fondato da Petro, il Partito comunista colombiano, il Polo Democratico, l'Unione Patriottica e i Progressisti, hanno aderito oggi alla convocazione per creare una forza unica in vista delle elezioni presidenziali e legislative del 2026.

Per il Senato, la coalizione presenterà una sola lista, mentre ne avrà 34 alla Camera, una per ognuno dei 32 dipartimenti in cui è suddiviso il Paese, una per la capitale Bogotá e una per la circoscrizione dei colombiani residenti all'estero.

Il Patto Storico, che sceglierà il suo candidato presidenziale alle primarie, ha chiesto oggi che "la convocazione all'unità eviti la dispersione e rafforzi le forze della sinistra e del progressismo colombiano" invitando tutti i movimenti alternativi, che includono afro, indigeni e contadini, ad unirsi al nuovo movimento.



