Caracas, 'governo Milei dietro un piano terrorista anti-Maduro'

La detenzione del gendarme argentino Nahuel Agustin Gallo - fermato lo scorso sabato dalle autorità venezuelane dopo aver superato attraversato con la Colombia - è la prova che il governo di Javier Milei articola un piano terrorista contro Nicolas Maduro. Lo ha detto il ministro degli Esteri venezuelano, Yvan Gil, in un messaggio pubblicato su Telegram.

"Gli squilibrati che governano l'Argentina sono stati scoperti in flagrante mentre cercavano di introdurre elementi violenti in Venezuela", ha affermato, citando il presidente e la ministra della sicurezza Patricia Bullrich. I due "hanno commesso un grave errore lasciando lungo la strada innumerevoli prove che li vincolano a un piano terroristico", ha aggiunto, annunciando che "il gendarme che voleva infiltrarsi nel nostro Paese viene perseguito nel pieno rispetto dello stato di diritto e della giustizia venezuelana", chiudendo così alle possibili trattative per una liberazione del militare chiesta a gran voce da Buenos Aires.

Il governo argentino considera l'arresto del gendarme per spionaggio "arbitrario", evidenziando che il caporale Gallo, si era recato in Venezuela come privato cittadino mentre era in ferie, per far visita alla compagna che si trovava nel Paese per motivo di affari con il figlio dei due.



