Bolivia, Quiroga ufficializza la candidatura alle presidenziali

L'ex capo dello stato boliviano Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) ha ufficializzato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2025 con la coalizione Libertad y República (Libre). L'annuncio arriva dopo la rottura dell'accordo con le altre anime dell'opposizione che puntavano a presentare un candidato unico.

"Abbiamo in mano un'occasione storica per cambiare il destino del Paese, rinnovare la speranza e gridare al mondo intero 'Bolivia libera'. Insieme salveremo la nostra amata Bolivia", ha detto Quiroga in un discorso pronunciato in un hotel di La Paz.

Il politico conservatore ha annunciato un programma di governo basato su una ricetta liberale, tra privatizzazioni, importanti riforme economiche e modifiche costituzionali. Tra le proposte di Quiroga c'è anche quella di un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per promuovere il "salvataggio" economico, oltre al rilancio della produzione di gas e una nuova politica per l'estrazione e la vendita del litio.

Da vicepresidente del governo democratico di Hugo Banzer (1997-2001) sostituì il capo dello stato nel 2001- a seguito delle dimissioni dopo la diagnosi di cancro ai polmoni - fino alla fine del mandato, nel 2002. Nel 2019 fu scelto come "delegato speciale" del governo ad interim di Jeanine Áñez (2019-2020) per raccogliere le prove delle presunte violazioni dei diritti umani nel Paese in occasione della crisi politica e presentarle alla comunità internazionale.



