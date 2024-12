Uruguay: il presidente eletto Orsi presenta il suo governo

Il presidente eletto dell'Uruguay, Yamandú Orsi, ha presentato il gabinetto che si insedierà a partire dal primo marzo del 2025. Tra i nomi di spicco figura quello del futuro ministro degli Esteri, l'ex giornalista e direttore dell'agenzia stampa Inter Press Service, e poi ex rappresentante regionale della Fao per l'America Latina, Mario Lubetkin.

Nel suo trascorso alla Fao, a Roma, come Capo di Gabinetto dell'Ufficio del Direttore Generale, nel 2016 Lubetkin ha ricevuto l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dalle mani del presidente Sergio Mattarella.

Dei 14 ministri annunciati da Orsi, cinque saranno donne mentre, per la prima volta nella storia dell'Uruguay, un afro-discendente sarà titolare di un dicastero. Si tratta di Edgardo Ortuño, che assumerà la guida del ministero dell'Ambiente.

Da sottolineare anche la scelta del ministro dell'Economia, Gabriel Oddone, descritto come un funzionario dal profilo più tecnico che politico.



