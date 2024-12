Trump negozia con El Salvador e Messico sui migranti

La squadra di transizione di Donald Trump ha contattato i governi di Messico ed El Salvador attraverso canali alternativi per convincerli ad accogliere alcuni dei milioni di immigrati privi di documenti che saranno espulsi nell'ambito del suo piano di deportazione di massa, ha riferito Bloomberg sulla base di fonti vicine ai negoziati.

Oltre alle conversazioni che Trump ha avuto con la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, e il presidente salvadoregno Nayib Bukele, i suoi collaboratori hanno sostenuto discussioni più approfondite, in alcuni casi casi attraverso imprenditori come intermediari, sul ritorno dei migranti.

Nella sua prima amministrazione, Trump riuscì a convincere il Messico ad accogliere le persone espulse dagli Usa. All'epoca, il governo del Paese latinoamericano giustificò la decisione adducendo "ragioni umanitarie".



