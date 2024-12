Trump gela Caracas,'non abbiamo bisogno di petrolio venezuelano'

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di voler impedire al suo Paese di continuare ad acquistare petrolio dal Venezuela. "Abbiamo più energia di qualsiasi altro Paese. La useremo. Non dobbiamo comprare energia dal Venezuela, dato che ne abbiamo 50 volte di più. Quello che stiamo facendo è pazzesco", ha detto il repubblicano nella sua prima conferenza stampa dopo la vittoria alle elezioni presidenziali, ripresa dai media locali.

Trump ha criticato la dipendenza dalle importazioni estere e ha promesso di rafforzare la produzione interna come misura per garantire l'indipendenza energetica degli Stati Uniti. "Non ci fermeremo finché l'America non sarà più ricca, più sicura e più forte di quanto non sia mai stata", ha detto.

Il capo dello stato ha inoltre annunciato che le relazioni economiche con il Venezuela saranno subordinate al rispetto delle indicazione di Washington in merito alle politica migratorie. "Dovranno riprendersi tutti i migranti. Se non lo fanno, saranno affrontati molto duramente dal punto di vista economico", ha detto.



