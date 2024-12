Ottawa sanziona 5 alti magistrati venezuelani, minata democrazia

Il governo del Canada ha imposto sanzioni internazionali contro cinque alti magistrati venezuelani, accusati di aver contribuito a "minare la democrazia" nel Paese sudamericano, legittimando la proclamazione "fraudolenta" della rielezione del presidente Nicolas Maduro alle elezioni del 28 luglio.

Le misure colpiscono figure chiave del potere giudiziario ed elettorale del Paese tra cui la presidente della Corte Suprema Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, il giudice supremo Juan Carlos Hidalgo Pandares, il membro del Consiglio Elettorale Nazionale Rosalba Gil Pacheco, il giudice Eduardo Miguel Briceño Cisneros e il pubblico ministero Luis Ernesto Dueñez Reyes.

In una nota, la ministra degli Esteri canadese Mélanie Joly ha affermato che le sanzioni mirano a fare pressione su Caracas affinché rispetti la volontà del popolo venezuelano e fermi le azioni repressive intraprese contro l'opposizione e la società civile. "Le sanzioni odierne inviano un messaggio chiaro: il Canada non resterà a guardare mentre il regime di Maduro continua a ignorare la volontà democratica del popolo venezuelano", ha dichiarato. Ottawa ha sottolineato che osservatori internazionali indipendenti e cittadini hanno fornito prove credibili del fatto che Maduro non sia stato il legittimo vincitore delle elezioni. La proclamazione è avvenuta senza la presentazione dei verbali delle urne.

Il governo canadese ha ribadito la sua preoccupazione per le attività antidemocratiche del regime di Maduro, nonché per la minaccia che rappresentano per i venezuelani e la stabilità regionale. Il Canada riafferma il suo "incrollabile impegno a favore dei diritti umani, dello stato di diritto e della democrazia in Venezuela e in tutta la regione".



