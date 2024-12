'Le relazioni El Salvador-Usa nel loro momento migliore'

L'ambasciatrice di El Salvador negli Stati Uniti, Milena Mayorga, ha assicurato in un'intervista al quotidiano El Mundo che le relazioni bilaterali sono nel loro momento migliore ed ha sottolineato i legami del suo Paese con figure chiave della futura amministrazione di Donald Trump, come Marco Rubio, Elon Musk e il gruppo di rappresentanti nel Congresso che compongono il "Caucus salvadoregno".

La diplomatica - ex reginetta di bellezza, ex giornalista ed ex deputata - ha assicurato che di fronte alle minacce di deportazioni di massa di migranti, l'ambasciata negli Usa e la rete consolare "daranno seguito ai processi che coinvolgono i connazionali per garantire che vengano rispettati i loro diritti e ricevano un trattamento dignitoso secondo la legge".

"La visione del presidente Nayib Bukele è chiara: fare quello che fanno i Paesi sviluppati, non quello che ci dicono che dovremmo fare. Questo cambiamento di paradigma ha portato a migliorare la prospettiva che hanno su El Salvador negli Stati Uniti", ha aggiunto Mayorga.



