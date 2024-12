L'88% dei lavoratori panamensi è stressato

L'88% dei lavoratori panamensi afferma di soffrire di sindrome da burnout, stanchezza eccessiva o stress legato al lavoro, secondo lo studio 'Burnout 2024' della società Konzerta, specializzata nello sviluppo di software orientato ai processi delle risorse umane. Il dato sale di 5 punti percentuali rispetto all'83% registrato nel 2023.

"Sia i lavoratori che gli specialisti concordano sulla gravità del burnout", afferma Jeff Morales, responsabile marketing di Konzerta. "In 9 organizzazioni su 10 a Panama — ha aggiunto — questo fenomeno non è più solo una percezione individuale, ma una realtà organizzativa. La questione ora è chiederci cosa possiamo fare da parte delle istituzioni per favorire il benessere dei talenti".



