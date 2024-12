In Brasile distrutta dai roghi un'area grande quanto l'Italia

Gli incendi boschivi in Brasile hanno distrutto 297.000 chilometri quadrati di vegetazione nativa nel 2024. Lo riferisce l'Ong MapBiomas evidenziando che l'area disboscata equivale per estensione quasi all'intero territorio dell'Italia. Il disboscamento è cresciuto del 90% rispetto allo scorso anno, segnando il record degli ultimi sei anni. Il 57% della distruzione (169.000 chilometri quadrati) ha riguardato la foresta pluviale amazzonica.

Duramente colpito anche il bioma del Cerrado, la cui distruzione ha riguardato 96.000 chilometri quadrati, in aumento del 47% rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Un aumento del 68% del disboscamento è stato infine registrato per il Pantanal. Il Brasile ha perso in questo caso 10.000 chilometri quadrati di vegetazione nella pianura alluvionale più grande del mondo.





