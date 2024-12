Colombia, proposta turistica ispirata a Cent'anni di solitudine

Il governo colombiano ha approfittato del lancio della serie Netflix ispirata al romanzo 'Cent'anni di solitudine' di Gabriel García Márquez per presentare una proposta turistica ad hoc.

L'iniziativa 'Macondo, ispirata al paese della bellezza', prende il nome dalla città immaginaria della famiglia Buendía e comprende una serie di itinerari per viaggiatori stranieri alla scoperta degli scenari che danno forma al realismo magico creato da Gabo. La campagna è promossa dal ministero del Commercio, dell'Industria e del Turismo e da ProColombia, agenzia governativa per il turismo internazionale.

Azioni promozionali legate agli elementi di 'Cent'anni di solitudine' sono previste in città come Buenos Aires, Città del Messico, Madrid, New York e Parigi, oltre che sui social media.

Un altro obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere l'industria cinematografica nel Paese e attirare le riprese di produzioni internazionali, come nel caso di 'Cent'anni di solitudine', girato nella stessa Colombia.

"Questa strategia ci posiziona come Paese leader nel turismo culturale e come destinazione competitiva per le industrie 4.0, compresa la produzione audiovisiva", ha affermato Carmen Caballero, presidente di ProColombia.



