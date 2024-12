Brasile, generale nega di aver pianificato un presunto golpe

Gli avvocati del generale Walter Braga Netto, arrestato sabato a Rio de Janeiro, negano che il militare abbia organizzato riunioni a casa sua per pianificare un presunto tentativo di colpo di Stato che avrebbe previsto anche l'omicidio del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

In un comunicato, i legali sostengono inoltre che Braga Netto - ex ministro alla Difesa durante il governo di Jair Bolsonaro (2019-2022) - non abbia "mai ricevuto o trasferito risorse per finanziare atti antidemocratici".

Secondo la polizia federale brasiliana, il generale avrebbe consegnato denaro a soldati coinvolti in un golpe per assassinare Lula, il suo vice Geraldo Alckmin e il giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes.

Braga Netto ha trascorso la seconda notte da detenuto presso un battaglione del Comando militare orientale di Rio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA