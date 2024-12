Antartide, alla deriva l'iceberg più grande del mondo

L'iceberg più grande del mondo, A-23a, ha ripreso a navigare alla deriva verso l'Atlantico meridionale dopo essersi liberato del vortice oceanico che lo aveva catturato e che lo manteneva in posizione presso l'arcipelago delle isole Orcadi del Sud, ultimo lembo di terra che riemerge e si protrae verso Nord dal continente antartico.

La notizia dell'avvio dello spostamento del colosso di ghiaccio il cui peso è stimato in un miliardo di tonnellate è stata confermata dalle immagini satellitari del British Antarctic Survey (Bas).

Si tratta di una vera e propria isola alla deriva, con una superfice di 3.600 chilometri quadrati e che adesso viene sospinta dalle correnti verso le acque più temperate dell'Atlantico meridionale dove il suo destino più probabile potrebbe essere una progressiva frammentazione.

ll gigantesco iceerg si era staccato dalla banchisa Filchner in Antartide nel 1986 ed è rimasto bloccato sul fondale del Mare di Weddell per oltre 30 anni prima di iniziare il suo lento viaggio verso Nord nel 2020.



