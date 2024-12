Trump invita Milei alla sua cerimonia di insediamento

Il presidente dell'Argentina Javier Milei è stato inviato da Donald Trump per assistere alla cerimonia di insediamento alla presidenza degli Stati Uniti, il prossimo 20 gennaio a Washington. Lo riferisce il quotidiano Clarin, secondo cui il capo dello stato argentino avrebbe già accettato. Milei aveva già incontrato Trump dopo la sua elezione in occasione di una conferenza del movimento Make America Great Again. Nell'occasione lo statunitense si era congratulato con il leader ultraliberista per il lavoro svolto in Argentina.



