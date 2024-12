Milei, 'Meloni ha molto coraggio. Noi grandi amici'

"Noi, in Europa, parliamo con Giorgia Meloni, a cui mi lega una grande amicizia. La cosa che più mi ha colpito di lei è il coraggio: è una donna veramente coraggiosa, dotata di grande flessibilità quando si tratta di portare avanti situazioni difficili. È ammirevole. Ho degli ottimi rapporti anche con Emmanuel Macron". Lo ha detto il presidente dell'Argentina, Javier Milei, durante un'intervista a Nicola Porro alla trasmissione 'Quarta repubblica' su Retequattro di cui sono state rilasciate alcune anticipazioni.

Tanti i temi sui quali Milei è intervenuto. A cominciare dal suo disprezzo per l'Onu: "Perché è un insieme di burocrati autoritari, progettati in un laboratorio. È un mondo lontano dall'umanità, è la massima espressione di ciò che si chiamava arroganza fatale, 87 persone si sono arrogate il diritto di scegliere cosa fare con il pianeta Terra".

Sull'aborto, il presidente afferma di essere contrario: "Mi pare che l'aborto sia un assassinio aggravato dal rapporto (fra la madre e il figlio che sceglie di non partorire, ndr). Gliela dico in questi termini. Le piacerebbe conoscere Buenos Aires? Quando torno, la invito sul mio aereo. Che cosa succede mentre noi parliamo sul mio aereo? Io cambio idea e non voglio più lei venga sul mio aereo. L'aereo è mio e di conseguenza io apro il portellone e le dico: 'Si butti di sotto'. Come lo chiama tutto ciò? È un assassinio".



