Brasile, continuano a migliorare le condizioni di Lula

Migliorano le condizioni del presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, che resta ricoverato in terapia sub-intensiva dopo esser stato sottoposto a due interventi chirurgici al cervello questa settimana. Lo riferiscono i medici dell'Ospedale Sirio-Libanese di San Paolo dove il capo dello stato è stato trasferito d'urgenza lo scorso lunedì per drenare un ematoma subdurale, conseguenza di una caduta in casa lo scorso 19 ottobre.

Lula "è lucido, si alimenta e cammina regolarmente", si legge nel bollettino, in cui si sottolinea che oggi sarà sottoposto solo ad alcuni esami del sangue. Se tutto dovesse procedere per il meglio il presidente potrebbe essere dimesso entro martedì.

Con ogni probabilità passerà il Natale con i parenti a San Paolo, prima di far rientro a Brasilia dove i medici consigliano di rimanere in convalescenza almeno fino a fine anno.

Il presidente aveva ringraziato per le preghiere e le parola di conforto ricevute in occasione della pubblicazione su Instagram di un video in cui lo si vede passeggiare e chiacchierare nei corridoi dell'ospedale con il neurochirurgo che l'ha operato, Marcos Stavale.



