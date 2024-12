Brasile, arrestato l'ex ministro di Bolsonaro Braga Netto

La polizia federale del Brasile ha arrestato un ex ministro del governo di Jair Bolsonaro, Walter Braga Netto, per inquinamento delle prove nell'ambito dell'inchiesta in cui è accusato - insieme all'ex capo dello Stato e altre 34 persone - di aver preso parte all'organizzazione criminale che aveva pianificato un colpo di Stato per impedire l'insediamento del presidente eletto Luiz Inacio Lula da Silva dopo la vittoria al ballottaggio nel 2022.

Lo riportano i principali media locali.

Una nota diffusa dalla polizia spiega che l'operazione di questa mattina è scattata dopo che gli inquirenti hanno verificato "l'azione di individui impegnati nell'ostacolare la libera produzione di prove durante l'istruzione del processo penale". Le misure "hanno come obiettivo impedire la reiterazione delle azioni illecite", conclude. Arrestato nella sua casa di Copacabana, a Rio de Janeiro, Braga Netto è stato consegnato al comando militare dell'est dell'esercito dove rimarrà sotto custodia delle forze armate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA