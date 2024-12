Venezuela, in tre giorni scarcerati 103 manifestanti anti-Maduro

Negli ultimi tre giorni, il governo del Venezuela, guidato da Nicolás Maduro, ha rilasciato un totale di 103 persone detenute dopo essere state arrestate dalle forze di sicurezza nel contesto delle proteste scatenate dopo le elezioni presidenziali del 28 luglio.

Le misure "vengono adottate in risposta alla richiesta rivolta dal presidente Maduro agli organi del sistema giudiziario di rivedere tutti i casi riguardanti crimini commessi nel quadro delle elezioni del 28 luglio, promossi da settori fascisti ed estremisti a livello nazionale e internazionale che cercano di disturbare la pace del Venezuela", si legge in una nota ufficiale.

In una settimana, subito dopo le elezioni, sono state arrestate circa duemila persone, tra cui giovani (molti dei quali minorenni), studenti, ma anche casalinghe e politici oppositori.

Le proteste - circa 146 in tutto il Paese solo nella prima settimana di agosto, secondo l'Osservatorio sulla violenza sociale - sono scoppiate dopo che il Consiglio nazionale elettorale controllato dal chavismo al potere ha annunciato la vittoria di Maduro alle elezioni, senza presentare prove o risultati verificati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA