Perù: Boluarte, 'mi sono operata ma non per motivi estetici'

La presidente del Perù, Dina Boluarte - sotto inchiesta per omissione di atti funzionali e per aver abbandonato l'incarico per dieci giorni a causa di un intervento chirurgico al naso - ha ammesso di essersi operata, ma non per motivi estetici.

"Non è stato un intervento estetico, è stato un intervento necessario per la mia salute, mi serviva per la funzionalità respiratoria, il che non ha generato alcun tipo di incapacità o impedimento nell'esercizio delle mie funzioni di presidente", ha spiegato in un messaggio indirizzato alla nazione.

Secondo il capo dello Stato, ci sono interessi che cercano di destabilizzare l'ordine democratico, lanciando contro di lei gravi accuse che mirano solo a danneggiare le istituzioni del Paese. Boluarte ha poi invitato i peruviani a "mantenere un dialogo costruttivo, allontanandoci dall'odio e dalla violenza e concentrandoci sui grandi interessi della nazione".



