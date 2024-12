Migliorano le condizioni di Lula, è già in terapia sub-intensiva

Migliorano le condizioni di salute del presidente brasiliano Luis Inacio Lula da Silva. Dopo esser stato sottoposto a due interventi chirurgici al cervello tra lunedì e giovedì, il presidente è da questa mattina in terapia sub-intensiva. Lo riferiscono i medici dell'ospedale Sirio-Libanese di San Paolo dove il capo dello stato è ricoverato d'urgenza e in pericolo di vita all'inizio della settimana. Secondo il bollettino divulgato in tarda mattinata, il decorso operatorio di Lula è buono e il paziente è "lucido, orientato, si alimenta normalmente e passeggia nei corridoi dell'ospedale".

In precedenza i medici coordinati dal dottor Roberto Kalil filho avevano affermato che l'esame neurologico del presidente è "normale", confermando che l'emorragia cerebrale che ha costretto il capo dello stato alla corsa in sala operatoria non ha causato danni permanenti e non avrà conseguenze. Una volta lasciato l'ospedale, probabilmente martedì, l'unica raccomandazione sarà il riposo, per evitare sforzi fisici e stress almeno fino a fine anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA