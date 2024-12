Lula grato per i messaggi di affetto ricevuti, 'presto a casa'

Il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva ha ringraziato "per ogni preghiera e parola di conforto ricevuta" dopo esser stato ricoverato d'urgenza per un'operazione chirurgica al cervello, lo scorso lunedì. "State tranquilli, sono sano e forte" ha aggiunto il capo dello stato nel testo pubblicato su Istagram, accompagnato da un video in cui lo si vede camminare nei corridoi dell'ospedale Sirio-Libanese di San Paolo chiacchierando con il neurochirurgo che l'ha operato, Marcos Stavale. "Sto parlando molto, mangiando bene e presto sarò pronto per tornare a casa e continuare a lavorare per prendermi cura di ogni famiglia brasiliana", prosegue il testo. "Il 2025 sta arrivando e abbiamo molti incontri in giro per il Brasile e nel mondo. Grazie per il vostro affetto e per tutta la dedizione dell'équipe medica.

L'amore che ricevo mi tiene sempre pronto ad andare avanti", conclude.

Dopo esser stato sottoposto a due interventi chirurgici al cervello tra lunedì e giovedì, il presidente ha lasciato questa mattina la terapia intensiva. Considerato l'esame neurologico "normale" e avendo escluso danni permanenti e conseguenze, Lula potrebbe lasciare l'ospedale già martedì.



