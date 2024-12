Il Venezuela si ispira alla Cina per le zone economiche speciali

Il governo del Venezuela si ispira sempre più al modello di sviluppo cinese delle Zone Economiche Speciali, a cui attribuisce il successo globale dell'economia di Pechino. Lo ha affermato la vicepresidente e ministra del Petrolio Delcy Rodríguez nel corso della 25esima edizione del Forum mondiale sulle zone economiche speciali e la transizione verso nuovi modelli economici, in corso a Caracas. L'evento, che segna la crescente presenza della Cina nell'economia e politica del Venezuela, "è uno spazio per lo scambio di esperienze con la Cina per ispirare lo sviluppo e la crescita di altre nazioni", ha affermato Rodríguez aprendo l'incontro con imprenditori cinesi e venezuelani.

In Venezuela è già in vigore una legge sulle Zone Economiche Speciali "per promuovere lo sviluppo localizzato, con agevolazioni fiscali e tributarie, favorendo specifiche regioni del Paese", ha aggiungo la vicepresidente. "La strategia economica che il presidente Nicolás Maduro ha elaborato promulgando la Legge sulle Zone Economiche Speciali è la strada giusta", ha affermato Rodríguez, dopo aver detto che con questa formula la Cina ha fatto uscire dalla povertà 800 milioni di abitanti.



