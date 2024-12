Il Messico verso il divieto totale delle sigarette elettroniche

Con 110 voti favorevoli, cinque contrari e due astenuti, il Senato messicano ha approvato un'iniziativa che vieta l'uso e la vendita di vaporizzatori o sigarette elettroniche sostenendo che colpisce principalmente i giovani e gli adolescenti. Secondo i parlamentari di maggioranza, inoltre, il loro consumo è legato a "droghe sintetiche con un'enfasi sull'uso illecito di fentanil".

L'opposizione ha respinto questa misura, ritenendo che creerebbe un mercato nero e finirebbe per incentivare il fumo, invece di scoraggiarlo.

Per la senatrice Alejandra Barrales, del partito Movimento cittadino (di centro), la riforma "cerca di criminalizzare e penalizzare il consumo di sostanze, invece di prevenire e regolamentare il libero consumo". Il senatore Ricardo Anaya, del Partito d'azione nazionale (Pan, conservatore), ha definito questa misura "ipocrita", dato che tanti suoi colleghi per usare i vapers si nasconderanno in bagno.

Il provvedimento era già passato alla Camera e ora manca solo la promulgazione da parte del governo e la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale per entrare in vigore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA