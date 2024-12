Gli Usa mantengono Cuba nella lista dei Paesi terroristi

Gli Stati Uniti hanno deciso di mantenere Cuba nella lista dei Paesi che sponsorizzano il terrorismo, secondo quanto risulta dal rapporto 2023 sul terrorismo nel mondo pubblicato ieri dal Dipartimento di Stato americano.

Due giorno fa, durante un'audizione al Congresso, il segretario di Stato americano Antony Blinken, aveva confermato che non ci sarà alcun cambiamento nella politica adottata nei confronti dell'isola prima che il presidente Joe Biden lasci il potere, il 20 gennaio.

L'inclusione di Cuba nella lista, nel gennaio 2021 è stata una delle ultime decisioni prese dal repubblicano Donald Trump prima di lasciare il potere nel suo primo mandato. Ciò comporta una serie di sanzioni economiche per la nazione caraibica.

Gli Stati Uniti hanno poi giustificato la misura riferendosi alla presenza sull'isola di membri della guerriglia colombiana dell'Eln, recatisi all'Avana per avviare negoziati di pace con il governo della Colombia.

Il governo Biden ritiene che "il regime cubano abbia ripetutamente sostenuto atti di terrorismo internazionale garantendo un rifugio sicuro ai terroristi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA