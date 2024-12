E' stato presentato in Cile il primo autobus alimentato a idrogeno verde, sviluppato e prodotto grazie a un'amplia partnership pubblico-privata che ha garantito un investimento da 800mila dollari. Il mezzo per il trasporto di passeggeri - i cui test inizieranno il prossimo anno - è il risultato di un un progetto che ha coinvolto l'impresa energetica Colbún, la compagnia di veicoli elettrici Reborn Electric Motors e la compagnia mineraria Anglo American, con il supporto dell'agenzia governativa di sviluppo cilena Corfo. "La collaborazione pubblico-privato ci consente di sfruttare al meglio le grandi potenzialità del Cile. Il nostro Paese può crescere più di quanto previsto e può svilupparsi in modo inclusivo e sostenibile nell'ambito della trasformazione energetica di cui il mondo ha bisogno. Siamo alleati strategici in questo percorso", ha affermato il presidente cileno Gabriel Boric durante la cerimonia di lancio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA