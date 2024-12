Panama firma gli accordi Artemis per l'esplorazione spaziale

L'ambasciatore di Panama a Washington, José Miguel Alemán, ha firmato gli Accordi Artemis del governo degli Stati Uniti, diventando così il primo Paese dell'America Centrale ad aderire a questa intesa, il cui scopo è garantire un'esplorazione spaziale civile, sicura e responsabile.

In pochi anni, il gruppo originale di otto sottoscrittori, tra cui l'Italia, si è moltiplicato, con 17 nazioni firmatarie nel 2024.

Panama ha siglato il documento assieme all'Austria in due cerimonie separate presso la sede centrale della Nasa a Washington, diventando rispettivamente la 49ª e la 50ª nazione della coalizione. "La Nasa accoglie Panama e Austria nella comunità Artemis Accords e celebra 50 Paesi uniti da principi condivisi per l'esplorazione sicura e responsabile dello spazio", ha affermato l'amministratore dell'agenzia statunitense Bill Nelson. "Più che mai, si sta aprendo lo spazio a più nazioni e più persone a beneficio di tutti. Insieme stiamo costruendo un'esplorazione pacifica e a lungo termine per la generazione Artemis".

Il ministero degli Affari esteri panamense ha riferito che si tratta di una pietra miliare per il Paese, che apre nuove opportunità nel campo sociale, economico, ambientale, scientifico e tecnologico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA