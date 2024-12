Nuovo intervento per Lula, i medici rimuovono il drenaggio

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva sarà sottoposto in serata a un nuovo intervento al cervello per la rimozione delle cannule di drenaggio, inserite nel cranio durante l'intervento d'urgenza dello scorso lunedì per eliminare un ematoma subdurale.

La procedura - ha riferito il medico personale del capo dello Stato Roberto Kalil Filho - era già prevista a seguito dell'embolizzazione dell'arteria meningea effettuata questa mattina per arrestare l'emorragia intracranica. Secondo le previsioni dell'equipe medica dell'ospedale Sirio-Libanese di San Paolo, il capo dello stato potrebbe lasciare la terapia intensiva già domani, mentre per le dimissioni si dovrà aspettare almeno fino a martedì. Il dottor Kalil ha anticipato che consiglierà al presidente di rimanere a riposo fino alla fine dell'anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA