Kirchner leader del principale partito di opposizione a Milei

L'ex presidente dell'Argentina, Cristina Kirchner, al governo dal 2007 al 2015, ha assunto formalmente la guida del Partito giustizialista, forza peronista e principale schieramento di opposizione al governo dell'ultraliberista Javier Milei.

Durante il suo discorso di insediamento, Kirchner ha criticato le misure economiche di Milei, accusandolo di "non avere un modello produttivo" e ha definito "disconnesso dalla realtà" il discorso tenuto martedì dal presidente per il suo primo anno di mandato.

Kirchner è stata condannata a sei anni di carcere per corruzione e all'interdizione dai pubblici uffici. Contro la decisione ha già presentato ricorso alla Corte suprema di giustizia.



