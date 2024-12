Emergenza sicurezza, i deputati cileni si ispirano al '41-bis'

Un gruppo di deputati cileni di centrodestra ha esortato il governo di Gabriel Boric ad avviare con la massima urgenza le discussioni in aula sul disegno di legge da loro presentato lo scorso maggio che mira a contrastare l'ondata di violenza nelle carceri del Cile ispirandosi al modello italiano dell'art. 41-bis, il dispositivo del 1975 per contrastare la violenza nelle carceri, introdotto nel 1986 e poi esteso ai detenuti di mafia .

"La nostra proposta si ispira al regime italiano del 41-bis, creato nel 1975 per affrontare i crimini e le rivolte più gravi che avvenivano all'interno dei carceri", affermano in una lettera inviata al Ministero della Giustizia i parlamentari di Udi, Rinnovamento Nazionale, Evópoli e Democratici.

Ciò che i deputati propongono è che i detenuti più pericolosi appartenenti ad organizzazioni criminali e/o terroristiche siano isolati dal resto della popolazione carceraria "senza possibilità di condividere con loro spazi comuni" e limitando le loro uscite al patio per un totale di due ore al giorno". Per questi detenuti si propone anche il limite di una visita familiare al mese.

La proposta ha guadagnato rinnovata attenzione a seguito dei fatti di sangue registrati nel Paese negli ultimi giorni, tra cui la decapitazione di un detenuto e l'assassinio con 200 pugnalate di un altro. A questi si aggiungono i preoccupanti tentativi di sommossa registrati all'interno di alcuni penitenziari da parte di membri dell'organizzazione transnazionale di origine venezuelana, Tren de Aragua. Ad oggi, secondo il quotidiano locale El Mercurio, sono 42 i decessi dovuti a morti violente nei carceri cileni.



