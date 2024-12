Prima notte tranquilla per Lula dopo l'intervento al cervello

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha passato bene la prima notte di ricovero in terapia intensiva, dove si trova da circa 36 ore al termine di un delicato intervento chirurgico d'urgenza al cervello. Lo riferiscono i medici dell'ospedale Sirio-Libanese di San Paolo in un bollettino in cui definiscono l'evoluzione post-operatoria del paziente "buona e senza criticità".

La rimozione delle cannule di drenaggio inserite durante l'operazione di trapanazione del cranio, effettuata per poter ridurre l'emorragia intracerebrale, sarà decisa nelle prossime ore al termine di una nuova batteria di esami. Se tutto dovesse procedere per il meglio, il presidente potrebbe essere dimesso già lunedì prossimo.

Lula era stato ricoverato d'urgenza nella notte tra lunedì e martedì dopo che una risonanza magnetica aveva evidenziato un versamento nel lobo frontale a sinistra causato dall'incidente dello scorso 19 ottobre in cui il presidente, cadendo in casa, aveva battuto violentemente la nuca. L'evoluzione clinica della lesione a distanza di tempo è considerata "comune" in pazienti anziani. Il presidente Lula ha compiuto 79 anni a ottobre.





