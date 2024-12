Pesca, Panama vuole recuperare il 'cartellino verde' dell'Ue

Panama cerca di uscire dalla classificazione 'cartellino giallo' impostagli dall'Unione Europea nel settore della pesca e tornare al verde, passo necessario per garantire che la flotta del Paese centroamericano continui ad esportare verso uno dei principali mercati mondiali di questo comparto.

Lo ha riferito l'amministratore generale dell'Autorità per le risorse acquatiche (Arap), Eduardo Carrasquilla, dopo aver ricevuto la visita del ministro degli Affari del canale e segretario degli Obiettivi presidenziali, José Ramón Icaza.

Il regolamento Ue sull'abolizione della pesca illegale prevede che i Paesi extracomunitari da cui si importano prodotti ittici rispettino standard di gestione molto rigidi. In caso contrario, diventano destinatari di "cartellini" emessi nell'ambito di un procedimento che potrebbe sfociare nell'esclusione dal mercato.

Icaza ha sottolineato che questa "importante attività" rappresenta per il Paese posti di lavoro ed entrate attraverso le esportazioni, per cui non può essere messa a rischio.

Ha aggiunto che insieme all'Arap hanno esaminato le azioni che intendono intraprendere per tornare allo status di 'cartellino verde'.



