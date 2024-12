Messico: attesi milioni di fedeli alla basilica di Guadalupe

Come ogni anno, il 12 dicembre, la Basilica di Guadalupe a Città del Messico accoglie milioni di fedeli che si riuniscono per celebrare la giornata dedicata alla madonna patrona dell'America Latina, una delle festività più importanti della comunità cattolica del Paese.

Negli ultimi anni il numero dei pellegrini che giungono nella metropoli per questa festività ha oscillato tra gli 8 ed i 10 milioni. Si tratta di fedeli che arrivano da altri stati del Paese, in carovane che viaggiano a piedi o attraverso visite organizzate.

Il massiccio afflusso di persone nella capitale genera problemi di sovraccarico nel sistema dei trasporti, traffico intenso nelle strade vicine alla Basilica, allarmi di sicurezza ed effetti sulla disponibilità dei servizi, nonostante la presenza di migliaia di membri delle forze di polizia nella zona.



