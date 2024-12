Alla Puc-Rio il più grande centro universitario di IA in Brasile

"Non offriremo un'altra laurea, ma una laurea in grado di influenzare le altre". Cosi il rettore della Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro (Puc-Rio), Padre Anderson Antonio Pedroso, annuncia la creazione del più grande Istituto di formazione nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI) del Brasile, presso l'Ateneo carioca.

"Qui studieremo l'intelligenza artificiale in modo interdisciplinare", spiega il prete gesuita, evidenziando che la metà dei dipartimenti dell'università hanno già avviato progetti di ricerca sull'AI. Rinforzando la stretta connessione tra formazione, ricerca e imprese per cui la migliore università privata del Brasile è famosa nel mondo.

Il corso sarà caratterizzato da un approccio multidisciplinare con il coinvolgimento delle facoltà di ingegneria elettrica, ingegneria industriale, informatica e matematica. "Si baserà su questa interfaccia di conoscenza.

L'obiettivo non è infatti formare professionisti di nicchia, ma persone pronte ad affrontare le grandi sfide contemporanee. Oggi non possiamo più avere un ingegnere che non capisca un po' di psicologia e amministrazione, o un giurista che non conosca l'AI. È questa la visione integrale dell'essere umano", prosegue Pedroso.

L'ambizioso progetto conta con la benedizione di Papa Francesco. "Il primo gennaio di quest'anno il pontefice ha diffuso il messaggio della Giornata mondiale della pace e ha affermato che l'intelligenza artificiale può essere utile alla causa della fratellanza. Giorni prima gli avevo parlato dell'istituto e lui mi aveva molto incoraggiato", afferma. Anche per questo la dimensione Etica della AI sarà al centro degli studi. "L'etica sarà una delle materie studiate" perché in grado di fare la differenza visto che "è possibile utilizzare l'intelligenza artificiale sia per realizzare un drone che uccide, sia per interventi chirurgici che salvano vite umane in Amazzonia", aggiunge.

L'istituto dell'IA sarà ospitato all'interno di un edificio di 5 piani con un'area totale di 3.300 metri quadrati nel campus Puc di Gávea, pronto a fine del 2026. Il palazzo sarà realizzato della Bernardes Arquitetura grazie alla donazione di 5,5 milioni di euro (35 milioni di real) da parte della Fondazione Behring, di Alex Behring, ingegnere ex alunno della Puc-Rio oggi uno dei dieci uomini più ricchi del Paese.



