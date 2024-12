Record di contagi di dengue nelle Americhe, 12,6 milioni di casi

Il 2024 sarà ricordato come l'anno del record storico di contagi di dengue nel continente americano. Lo riferisce l'Organizzazione panamericana della Sanità (Ops) evidenziando che i dati aggiornati mostrano come i casi siano triplicati rispetto all'anno precedente, raggiungendo la cifra di 12,6 milioni. "Si tratta della più grande epidemia da quando sono iniziate le registrazioni nel 1980", ha affermato in una conferenza stampa il direttore dell'Ops, Jarbas Barbosa sottolineando come la malattia abbia causato 7.713 morti, anche in questo caso il triplo rispetto ai 2.467 decessi dello scorso anno. L'88% delle vittime è stata registrato in Brasile.

In generale i dati presentati da Barbosa mostrano come la dengue rappresenti "un rischio maggiore per i bambini". In Costa Rica, Messico o Paraguay più di un terzo dei casi si sono verificati in bambini sotto i 15 anni, mentre in Guatemala, il 70% dei morti erano minorenni. Il virus trasmesso attraverso la puntura della zanzara Aedes a Egypti "si sta espandendo in paesi come Argentina e Uruguay, e in paesi che solitamente non sono colpiti dalla dengue", come gli Stati Uniti, ha aggiunto Barbosa.

Secondo gli esperti il fenomeno è legato a "eventi climatici estremi" come siccità, inondazioni e innalzamento delle temperature che favoriscono la proliferazione delle zanzare, responsabili della diffusione della malattia.

L'Ops ha inoltre messo in guardia sul preoccupante aumento dei casi di febbre dell'Oropouche causata dalla puntura di zanzare culicoudes paraensis infette. Nel 2024 nella regione è stato rilevato un record di 11.600 casi, anche in questo caso concentrati per lo più in Brasile. "Sebbene l'epidemia si presenti in scala ridotta rispetto alla dengue richiede la nostra attenzione a causa della diffusione geografica", ha affermato. Finora sono stati confermati due decessi in Brasile.

Ma sono in corso indagini per verificare "la possibilità di trasmissione da madre a figlio, e la possibilità di causare morte fetale o gravi anomalie congenite".



