Messico, progetto da 3,5 mld a Mexicali per attirare imprese

A Mexicali, capitale dello stato messicano della Baja California, il 'Consejo coordinador empresarial' (Cce) - il massimo organismo di rappresentanza del settore privato del Paese - sta costruendo una città verde e intelligente per attrarre le aziende interessate a integrarsi nelle filiere nordamericane, la pratica commerciale conosciuta come 'nearshoring'. L'investimento previsto per l'opera che riconfigurerà il panorama industriale locale è di 75 miliardi di pesos (circa 3,5 miliardi di euro) nel prossimo decennio.

Sul sito, che fa parte del piano 'Total Nearshoring Solution', verranno costruite più di 27mila abitazioni, 40 capannoni industriali e una vasta rete stradale, ha dichiarato il presidente del Cce di Mexicali, Luis Manuel Elizondo, in un'intervista a Forbes Messico.

"Vogliamo trasformare Mexicali in un centro di valore che offra alle aziende efficienza in termini di costi, un ambiente che favorisca l'innovazione, lo sviluppo tecnologico e la crescita sostenibile", ha spiegato l'imprenditore.



