La ministra dei Popoli Indigeni del Brasile riceve un premio Onu

La ministra dei Popoli Indigeni del Brasile, Sonia Guajajara, è stata insignita del Premio Campioni della Terra 2024, la più alta onorificenza ambientale conferita dal Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite (Unep).

Il premio, istituito nel 2005 mira a riconoscere individui e organizzazioni con azioni che hanno un impatto trasformativo sull'ambiente e l'edizione 2024 ha riconosciuto l'impegno di personalità e aziende focalizzate su soluzioni innovative e sostenibili per ripristinare il territorio, aumentare la resilienza alla siccità e combattere la desertificazione.

"Questo riconoscimento rafforza ulteriormente la responsabilità e l'impegno a continuare a difendere e sensibilizzare le persone sull'urgenza di proteggere la biodiversità del nostro pianeta", ha affermato Sonia Guajajara ricevendo il premio in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani.

Guajajara ha quindi ricordato che le attuali minacce ambientali, climatiche, sociali, politiche ed etiche, "sono il risultato dello sfruttamento predatorio della natura, delle relazioni di potere ineguali nella società, delle differenze nell'accesso ai diritti e alla partecipazione politica, della concentrazione del reddito e della disuguaglianza".

Secondo la ministra brasiliana "la società può imparare molto dal buon vivere indigeno basato sul rispetto della Madre Terra, sulla prevalenza degli interessi collettivi rispetto a quelli individuali, sulla cura e sulla convivenza comunitaria".



