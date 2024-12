Rapporto su Venezuela, nel 2025 più conflitti e crisi economica

Il 2025 per il Venezuela sarà un anno caratterizzato dall'incremento dei conflitti sociali, dal rallentamento della crescita economica e da una nuova forte ondata di emigrazione dal Paese.

Lo afferma uno studio condotto da esperti dell'Università Cattolica Andrés Bello (Ucab) di Caracas nel quale si afferma che oltre 700 mila venezuelani sono pronti a lasciare il Paese.

Il politologo Benigno Alarcón, direttore del Centro di Politica e Governo dell'università sostiene che il conflitto sociale aggravatosi dopo le elezioni del 28 luglio "non è ancora finito e rischia di inasprirsi ulteriormente il 10 gennaio" con l'insediamento alla presidenza di Nicolas Maduro per un nuovo mandato nonostante la vittoria non sia stata riconosciuta né dall'opposizione né da una parte importante della comunità internazionale. "Siamo di fronte a due scenari: transizione politica negoziata con l'opposizione o una nuova escalation delle tensioni con il governo", ha affermato Alarcón.

E se gli Usa dovessero inasprire le sanzioni contro Maduro, "si prevede un calo dell'economia del 5%, con una riduzione del 30% delle entrate in valuta estera, più svalutazione e più inflazione", ha aggiunto l'economista Asdrúbal Oliveros, uno degli autori dello studio.

Nel documento si sostiene inoltre che in assenza di cambiamenti politici nel breve termine, circa il 3,7% della popolazione venezuelana sarebbe disposta ad emigrare. "Ciò significherebbe che circa 728.000 cittadini potrebbero lasciare il Paese nel 2025", conclude lo studio.



