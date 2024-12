Parco eolico offshore, Bogotà seleziona otto imprese per l'asta

Otto tra imprese e consorzi di Belgio, Regno Unito, Spagna, Cina e Colombia sono stati autorizzati dall'Agenzia nazionale degli Idrocarburi di Bogotà (Ahn) per partecipare al bando di gara per l'assegnazione di concessioni per la realizzazioni di parchi eolici in mare aperto. Lo riferisce il quotidiano El Espectador.

Il progetto prevede lo sviluppo di tre gigawatt di potenza.

Le imprese si contenderanno permessi di occupazione temporanei sulle aree marittime del Mar dei Caraibi.

Le che hanno soddisfatto i requisiti legali, finanziari e tecnici per l'assegnazione di progetti sono la Ci Gmf II Coöperarief, Jan De Nul, Ecopetrol, PowerChina International Group, Ctg Colombia Holding, Osw Colombia (composto da Dyna Energy Latin America, Seynekun Est Solutions e Enterprize Energy) e Deme Celsia Offshore Wind (composto da Celsia Colombia e Deme Concessions Wind).

Il presidente dell'Anh, Orlando Velandia, ha sottolineato che questa partecipazione riflette la fiducia nel potenziale eolico della Colombia e nell'attrattiva del Paese come destinazione di investimenti.



