Il Messico verso il record di produzione di auto nel 2024

La produzione di veicoli leggeri in Messico è sulla buona strada per raggiungere un nuovo massimo storico nel 2024. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geografia e statistica, a novembre il numero di auto uscite dagli stabilimenti del Paese è aumentato del 6,7% rispetto allo stesso mese del 2023, raggiungendo le 351.535 unità, il che significa che nei primi 11 mesi dell'anno sono state prodotte 3.764.490 unità, un dato superiore del 5,6% rispetto a quello dello stesso periodo dello scorso anno.

Il record annuale risale al 2017, con 3.933.154 vetture.

La stessa tendenza si osserva nell'ambito delle esportazioni.

A novembre, le vendite di veicoli all'estero sono cresciute del 2,8% a 289.309 unità, il che significa che nei primi 11 mesi del 2024 sono stati spediti in altri Paesi 3.213.132 i veicoli, una cifra superiore del 6,4% su base annua e dell'1,2% rispetto al massimo storico per lo stesso periodo, raggiunto nel 2018.

"Questi risultati confermano l'inizio di una nuova fase di espansione per il nostro settore", afferma in un comunicato l'Associazione messicana dell'industria automobilistica.



