Argentina, 'rifugiati in ambasciata a Caracas rischiano la vita'

Il ministero degli Esteri argentino ha espresso la sua "massima preoccupazione" per la "situazione grave e allarmante dell'ambasciata argentina a Caracas", e ha chiesto al governo venezuelano di consegnare immediatamente dei lasciapassare ai sei oppositori di Nicolas Maduro rifugiati all'interno della sede diplomatica.

"La vita di sei richiedenti asilo è in pericolo imminente", si legge nel comunicato, che invita anche le Nazioni Unite, l'Organizzazione degli Stati americani e tutti i Paesi ad adottare misure "decise e urgenti".

Nell'ambasciata, attualmente protetta dal Brasile, sono asserragliati sei membri dell'opposizione venezuelana, tra cui Pedro Uruchurtu, coordinatore internazionale della campagna elettorale di María Corina Machado, ed Edmundo González Urrutia.

La scorsa settimana, Uruchurtu ha sottolineato, attraverso un video pubblicato in rete, che sono ancora senza elettricità e che dispongono di un piccolo impianto che permette loro appena di conservare alcuni alimenti in frigorifero e che l'accesso all'acqua è molto limitato. Pochi giorni fa, davanti alla Corte penale internazionale, il governo argentino ha anche denunciato l'assedio della sua sede diplomatica da parte delle forze di polizia venezuelane.



