Catturato in Colombia uno dei boss del gruppo Tren de Aragua

La polizia colombiana ha annunciato l'arresto di uno dei leader più ricercati del gruppo criminale transnazionale venezuelano Tren de Aragua. Si tratta di Carlos Gómez, l'uomo che gestiva le operazioni del gruppo in Cile, e sul quale pendono diversi mandati di cattura di quel Paese.

L'arresto è avvenuto nel comune di Los Patios, nel dipartimento di Norte de Santander, nell'est della Colombia, dove Gómez si rifugiava apparentemente da mesi cercando di sfuggire alle forze dell'ordine.

L'operazione di polizia è stata celebrata sui social sia dal presidente colombiano Gustavo Petro che da quello cileno Gabriel Boric. "Carlos Gómez, alias Bobby, capo del gruppo transnazionale Tren de Aragua in Cile, è stato catturato (...) i servizi segreti cileni e colombiani hanno permesso questo grande successo per la sicurezza di entrambi i paesi", ha scritto Petro in un posto corredato dal video della polizia sul momento della cattura.

Boric ha sottolineato da parte sua che si è trattato di "un lavoro congiunto dei nostri Stati cileno e colombiano" e di "un colpo decisivo inferto alla criminalità organizzata".

Il gruppo criminale Tren de Aragua è nato circa dieci anni fa nel carcere venezuelano di Tocorón, nello stato di Aragua, espandendo progressivamente il suo raggio d'azione anche in Colombia, Perù, Cile e Stati Uniti. Le sue attività vanno dalle estorsioni, agli omicidi su commissione, al traffico di droga, la prostituzione, il traffico di esseri umani e le attività minerarie illegali".



