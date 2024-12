La Colombia chiede le salme di 22 mercenari morti in Sudan

Il governo di Gustavo Petro sta cercando di rimpatriare le salme di 22 mercenari colombiani morti la settimana scorsa in Sudan in scontri contro l'esercito.

Lo riferisce il ministro degli Esteri, Luis Gilberto Murillo, in dichiarazioni rilasciate al margine del foro di Doha e rilanciate dai media locali. "Stiamo negoziando e speriamo di poter rimpatriare le salme", ha affermato Murillo.

La settimana scorsa l'esercito del Sudan al potere nel Paese africano aveva informato l'uccisione dei 22 mercenari durante scontri nella località di Al Fashir, nella regione del Darfur.

Secondo dati del ministero degli Esteri di Bogotà altri 300 mercenari colombiani sarebbero prigionieri dell'esercito sudanese in lotta contro gruppi paramilitari che gli contendono il potere in una guerra civile che ha lasciato sul campo, da aprile del 2023, migliaia di morti e centinaia di migliaia di sfollati.

La presenza di mercenari colombiani negli ultimi anni è stata segnalata in diversi scenari di conflitto, da Haiti all'Ucraina e il governo progressista di Petro ha presentato un progetto di legge che mira ad approvare la Convenzione internazionale contro il reclutamento e il finanziamento di mercenari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA