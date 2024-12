Attentato contro la polizia in Colombia, un morto e 7 feriti

E' di almeno un morto e 14 feriti, tra cui sette agenti di polizia, il bilancio ancora provvisorio di un attentato realizzato oggi con una moto-bomba nel comune di Jamundí del dipartimento della Valle del Cauca, nel sud-ovest della Colombia.

Secondo quanto riferiscono le autorità locali un motociclista ha attivato un ordigno esplosivo dopo essere stato fermato dalla polizia in un posto di blocco e l'azione viene attribuita a gruppi dissidenti delle ex Forze armate rivoluzionarie (Farc).

Il colonnello Carlos Germán Oviedo, comandante della Polizia della Valle del Cauca ha affermato che la persona deceduta era il conducente della motocicletta e ha assicurato che era un membro dei dissidenti. Ha aggiunto che uno degli agenti di polizia feriti è in gravi condizioni in un ospedale regionale, a causa del trauma dell'esplosione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA